DHA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;





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"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 3 Eylül 2017 tarihinde uluslararası hukuk ile bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayarak yaptığı hidrojen bombası denemesini sorumsuz ve kışkırtıcı bir hareket olarak görüyor, en güçlü şekilde kınıyoruz."