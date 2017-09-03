İHA'nın haberine göre, Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim'leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

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