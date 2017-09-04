Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsal mahallesi Akarsu'da düzenlenecek operasyon öncesi ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Mardin Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin İlçesi kırsal alanında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 4 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 01.30 itibari ile İlimiz Nusaybin İlçemiz kırsalında bulunan; Akarsu Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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