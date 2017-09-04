Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerel bir gazetecinin hayvan barınağına bir muhtarın karşı çıktığı sorusu sonrası sinirlenerek olaya ilişkin, "Herkes kendi işine bakacak" dedi.

Akçakoca'ya Kurban Bayramı münasebeti ile gelen Bakan Özlü, ikramlar sonrası bir yerel gazetecinin hayvan barınağına bir muhtarın karşı çıktığı sorusuna kızdı. Bakan Özlü, "Herkes işine bakacak. Muhtarsa köyde yapacakları işine bakacak. Belediye başkanı ise başkanı bulunduğu il veya ilçenin sorunlarına bakacak. Vali ise valinin sorumlu olduğu alandaki işlere bakacak'' dedi.

"SÖYLEDİĞİNİZ SORUN MUHTARIN İŞİ DEĞİL"

Özlü şöyle devam etti:

"Söylediğiniz sorun muhtarların işi değil herkes kendi işine bakacak. Durum Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği arasında bir konudur. Valimiz ilgili arkadaşları çağıracak ve onları bilgilendirecek. Bakın yanımızda bir Kocaeli var yakınımızda modern bir hayvan yaşam alanı yapmışlar. Resimleri de var. Hatta bazı arkadaşlarımız buraya Karadeniz'de yaşayan bütün köpekleri getirelim saçma bir durum, böyle bir şey olur mu dedim. Düzce'deki sokak hayvanları için yaşam alanı oluşturuyoruz. Bu muhtarların işi değil. Valinin işidir. Kendisiyle konuştum. Herkes kendi işini yapsın'' diye konuştu.