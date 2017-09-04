Antalya'nın Kemer ilçesinde gezmek için çıktıkları ormanda kaybolan ve 8 saat mahsur kalan Rus uyruklu anne ile kızını polis kurtardı.

Kiriş Mahallesi'ndeki lüks bir otelde tatil yapan 34 yaşındaki Anna Gosteva ve 14 yaşındaki kızı kızı Olga Vostretsova dün öğleden sonra saat 15:00 sıralarında yürüyüş patikasını takip ederek Çalıştepe- Kocaburun mevkiini gezmek istedi ancak bir saat sonra anne-kız ormanlık alanda yollarını kaybetti.

Anne kız, oteli aramak yerine geri dönüş yolunu kendi çabalarıyla bulmaya çalışınca saatler geçti ve hava kararmaya başladı. Bunun üzerine panikleyen anne Anna Gosteva, kaldıkları oteli cep telefonuyla arayarak kaybolduklarını bildirdi. Otel yetkililerinin arama çalışmalarını kolaylaştırmak için "Çevrenizde ne görüyorsunuz? Ne duyuyorsunuz?" sorularına Anna Gosteva "Sadece Ay'ı görüyoruz. Biraz da müzik sesi duyuyoruz" diye cevap verince, kayıp turistlerin çukur bir yerde mahsur kaldıkları anlaşıldı.

5 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA

Kayıp anne-kızı bulmak için polis ekipleri önce Çalıştepe'nin Bayraktepe zirvesine çıktı. Burada orman itfaiyesinin yangın gözetleme görevlisinden bilgi alan polisler, ormanlık alanda yaptıkları aramadan eli boş döndü. Bunun üzerine, kayıp turistlerin kaldıkları otel yakınından başlayarak aranmasına başlandı. Kiriş Mahallesinden başlayarak Kemer Merkez Mahallesi'nde sona eren 5 kilometrelik yürüyüş parkuruna giren polisler bir yandan isimlerini seslenerek, diğer yandan düdük çalarak turistlerdan bir karşılık bekledi ancak bir cevap alamadı.

TELEFON İRTİBATI DA KESİLDİ

Telefonla tekrar ulaşılan turistlerin, yerlerini belli etmek için yanlarında bulunan fotoğraf makinesinin flaşını patlatmaları da sonuç vermedi. Bir süre sonra telefon irtibatı da kesildi. Bunun üzerine iki kola ayrılarak arama çalışmasına devam eden polis ekipleri, diğer yandan da Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'a haber verdi. AFAD arama kurtarma ekibi hazırlıklarını tamamlayıp Kemer'e gelmek üzere harekete geçmek üzereyken Çalıştepe'nin üzerindeki eski deniz feneri bölgesine ulaşan polis ekibi, Anna Gosteva ve kızı Olga Vostretsova'yı mahsur kaldıkları yerde buldu.

Vücutlarında herhangi bir yaralanma bulunmayan turist anne kız, saatlerdir susuz kaldıktan sonra polislerin ikram ettiği suyu kana kana içti. Turistler daha sonra kaldıkları otele götürüldü.