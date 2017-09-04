Adana'da 11 yaşından bu yana uyuşturucu kullanan genç, uyuşturucu hap alınca kendine zarar verip parkta kendinden geçti.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesindeki Merkez Park'ta görevli polis memurları yerde yatan birini gördü. Hemen genci gölge bir yere taşıyan polislere özel güvenlik görevlileri de yardım etti. Polis, gencin yüzüne su döküp kendine getirmeye çalıştı. Aldığı uyuşturucunun etkisiyle konuşamayan ve etrafa anlamsızca bakan genç, tekrar kendinden geçti. Polis tekrar gencin yüzüne su döküp kendine gelmesine sağladı.

KANA KANA SU İÇTİ

18 yaşında olduğunu söyleyen genç, "2 tane uyuşturucu hap aldım. Bunun 18 saat kafası var. Ben 11 yaşında damardan eroin almaya başladım. Daha sonra bırakıp namaz kılmaya başladım. Ancak babam beni dövüp evden atınca tekrar uyuşturucuya başladım" dedi.

Genç, 3 bardak su içtikten sonra polisin verdiği pet şişedeki suyu da tek seferde içip tekrar su istedi. Ambulansa binmek istemeyen bağımlı genç, sinir krizi geçirip kendine zarar vermeye başladı. Hastaneye götürülen bağımlı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.