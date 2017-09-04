Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında öğrencileri liseye yerleştirmek için gerçekleştirilen ve sonuncusu olan TEOG 3. nakil işlemleri 8 Eylül'de sona erecek. Peki, TEOG 3. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstediği liseye yerleşebilmek için büyük çaba sarf eden öğrenciler, nakil tercih işlemlerini sürdürüyor. MEB tarafından gerçekleştirilen ve sonuncusu olan TEOG 3. nakil tercih işlemleri 6 Eylül'de saat 17.00'de sona erecek. Tercih işlemlerini yapan ve yapmaya devam eden öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. TEOG 3. nakil sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacak.

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek. Ancak , özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1. 7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işleminde alınan 3 tercihin ardından YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacak.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak , YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.

Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğret im Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.