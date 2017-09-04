Konya'da besicilik yapan Halil Uğur'un 19 büyükbaş hayvanı, belirlenemeyen nedenle öldü. Şoke olan Uğur, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki hayvanların ölüm nedenini tespit etmek için Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan, yedikleri yonca ve içtikleri sudan numuneler alındı.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Meram İlçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Erdemsu Sokak'ta meydana geldi. Besicilik yapan Halil Uğur, sabah hayvanlarına bakmak için ahıra gitti. Kapıyı açtığında 19 büyükbaş hayvanının ölüsüyle karşılaştı. Ahırın içerisinde ve arka bölümündeki bahçede yerde yatan hayvanları görünce şok yaşayan Uğur, hayvanlarının birileri tarafından zehirlendiğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan polis, hayvanların yediği yoncadan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini çağırdı. Görevliler neden öldüğünü tespit edebilmek için hayvanlardan, yedikleri yonca ve içtikleri sudan numune aldı.

"OTTAN ŞÜPHELENİYORUZ"



Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Halil Uğur, "Akşam hayvanları yemledikten sonra ahırın hemen yanındaki evime gitmiştim. Sabah geldiğimde hepsini ölü görünce şaştım kaldım. Hemen polise haber verdim. Akşam hayvanların önüne attığımız ottan şüpheleniyoruz. 200 bin lira zararımız var. Ölen hayvanları içinde hamile olan hayvanlarımız da vardı" dedi.



Yaşanan olayla ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı.









