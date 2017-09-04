Konya'da besicilik yapan Halil Uğur'un 19 büyükbaş hayvanı, belirlenemeyen nedenle öldü. Şoke olan Uğur, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 200 bin lira değerindeki hayvanların ölüm nedenini tespit etmek için Tarım İl Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan, yedikleri yonca ve içtikleri sudan numuneler alındı.
DHA'nın haberine göre olay, merkez Meram İlçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Erdemsu Sokak'ta meydana geldi. Besicilik yapan Halil Uğur, sabah hayvanlarına bakmak için ahıra gitti. Kapıyı açtığında 19 büyükbaş hayvanının ölüsüyle karşılaştı. Ahırın içerisinde ve arka bölümündeki bahçede yerde yatan hayvanları görünce şok yaşayan Uğur, hayvanlarının birileri tarafından zehirlendiğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerinde araştırma yapan polis, hayvanların yediği yoncadan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine Tarım İl Müdürlüğü yetkililerini çağırdı. Görevliler neden öldüğünü tespit edebilmek için hayvanlardan, yedikleri yonca ve içtikleri sudan numune aldı.
"OTTAN ŞÜPHELENİYORUZ"
Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Halil Uğur, "Akşam hayvanları yemledikten sonra ahırın hemen yanındaki evime gitmiştim. Sabah geldiğimde hepsini ölü görünce şaştım kaldım. Hemen polise haber verdim. Akşam hayvanların önüne attığımız ottan şüpheleniyoruz. 200 bin lira zararımız var. Ölen hayvanları içinde hamile olan hayvanlarımız da vardı" dedi.
Yaşanan olayla ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.