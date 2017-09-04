Kurban Bayramı tatilinin bilançosu ağır oldu

Trafik terörü bu bayramda da evlere ateş düşürdü. Yapılan tüm uyarılara rağmen trafik kurallarına uymayan sürücülerin sebep olduğu kazalarda 109 kişi hayatını kaybederken, 617 kişi de yaralandı.



Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar 25 Ağustos Cuma günü mesai bitimiyle yollara düştü. Yollara toplu halde çıkış kazaları da beraberinde getirdi. 26 Ağustos 00:01 - 4 Eylül 12:00 tarihleri arasında trafik kazalarında 109 kişi hayatını kaybederken, 617 kişi de yaralandı.

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