Gazeteci Erdoğan Tokmakçıoğlu vefat etti

Gazeteci, yazar, şair, basın şeref kartı sahibi Erdoğan Tokmakçıoğlu 83 yaşında vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "Değerli meslektaşımız Erdoğan Tokmakçıoğlu'nu kaybettik. Gazeteci, yazar, şair kimliği ile uzun yıllar başarıyla hizmet veren ErdoğanTokmakçıoğlu'nu hiç unutmayacağız. Tokmakçıoğlu'nun ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



ERDOĞAN TOKMAKÇIOĞLU KİMDİR?



1934'te Denizli Sarayköy'de doğan Tokmakçıoğlu, Ankara Hukuk Fakültesi ve DTCF Tiyatro Enstitüsü'nde öğrenim gördü. Ankara ve İstanbul'da birçok gazetede çalışan Tokmakçıoğlu, Yeni Günaydın ve Asabi gazetelerinde görev yaptı. Edebiyata şiirle başladı. İlk öyküsü `Dolmuş´, Türk Dili Dergisi Öykü Yarışması'nda derece alınca (1953) öyküye yöneldi. 1954'te Çocuğun Biri adlı öyküsü Dünya Gazetesi Yarışması'nda birincilik kazandı.



1951'de ilk baskısı yapılan Bütün Yönleriyle Nasreddin Hoca adlı yapıtı yurtiçinde ve dışında geniş yankı uyandırdı. Kültür ve Dışişleri bakanlıklarının seçkisiyle yapıt, Bulgaristan'da Gobrova-836. Uluslararası Biennali'nde Türkiye'yi temsil etti. Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Çok sayıda kitabı olan Erdoğan Tokmakçıoğlu, evli ve iki çocuk sahibiydi. Basın Şeref Kartı taşıyordu.

Erdoğan Tokmakçıoğlu