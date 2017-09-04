Erdoğan: Arakan için 20'ye yakın liderle görüştüm, görüşmeye devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'daki insani krize ilişkin, "Myanmar sürecini BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Arakan için 20'ye kadar dünya lideriyle konuştum, konuşmaya devam edeceğim. Tabii netice alacağımız liderler var, liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor." açıklamasında bulundu.

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