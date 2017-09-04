Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Saat 13:45 sıralarında Sarıcasu malahallesi Damlakıranlar mevkiinde başlayan yangına arazözler ile orman işçileri, 2 helikopter ve 1 afibi uçak müdahale ediyor. Yangının yaklaşık 10 hektarlık bir alan üzerinde etkili olduğu bilirildi.

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