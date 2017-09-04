Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile birleştiği yere atılan kurban atıkları vatandaşların tepkisine neden oldu.

Karasu ilçesinde Karadeniz ile Sakarya Nehri'nin buluştuğu yere bayramda kesilen kurbanlık hayvanların atıklarının atılması vatandaşın tepkisine neden oldu. Kurban ibadetini yerine getiren bazı duyarsız vatandaşlar kurban atıklarını geride bıraktı. Bir vatandaş ise duruma tepkisini atıkların fotoğrafını çekerek dile getirdi.