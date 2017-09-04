Şanlıurfa'da 7 çocuk annesi hamile kadın, dövülerek öldürüldü.
İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa merkeze bağlı Yardımcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nahiye A. isimli 33 yaşındaki Suriyeli kadın 2004 yılında Türkiye'ye gelerek Ahmet A. ile birlikte yaşamaya başladı. 7 çocuğu olan Nahiye A. (33) ile kocasının ilk eşinden olan çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre 33 yaşındaki hamile kadın çıkan kavgada önce sert cisimle dövüldü, daha sonra ise 2 kattan aşağı atıldı.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin genç kadının uzun süre önce öldüğünü tespit ettiğini ileri süren yakınları, Nahiye A.'nın dövülerek öldürüldüğünü daha sonra ise balkondan düştü süsü vermeye çalışıldığını söyledi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan cesedi teslim almaya gelen Nahiye A.'nın yakınları suçluların cezalandırılması için yetkililere seslendi. 7 çocuk annesi hamile Nahiye A.'nın cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Diğer yandan olay sonrası polis ekipleri korkunç cinayetle ilgili İ.A.A. isimli bir şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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