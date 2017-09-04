İstanbul Hasdal'daki kışladan bayramda aileleriyle görüşmek için çarşı iznine çıkan askerleri İstanbulkartları olmadığı için otobüse almayan şoföre vatandaş tepki gösterdi. Durakta kart alacak yer olmadığından, askeri kimliklerini göstererek belediyenin aracına binmek isteyen Mehmetçiklere, 'gidin minibüse binin, almam sizi' diyen şoför hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.



Sözcü'nün haberine göre olay, bu sabah saatlerinde Hasdal Kışlası önündeki otobüs durağında yaşandı. Bayram dolayısıyla evci iznine çıkan askerler, ’48 Göktürk-Mecidiyeköy’ hattındaki belediye otobüsüne binerek ailelerinin yanına gitmek istedi. Her zaman o duraktan kolaylıkla otobüse binebilen Mehmetçik bu kez şoför tarafından engellendi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ



Durak çevresinde İstanbulkart alabilecek bir nokta bulunmadığını, bu yüzden de askeri kimliklerini göstererek otobüse binmek istediklerini belirten askerlere izin vermeyen belediye otobüsü şoförü, ‘Sizi bu şekilde otobüse alamam. Kartınız yoksa inin, minibüse binin’ dedi. Şoförün sözleri üzerine otobüste bulunan vatandaşlar ayaklanarak, ‘Neden böyle yapıyorsunuz. Sonuçta onlar da devletin askeri. Kart alamamışlar, bu seferlik binseler ne olur ki?’ gibi tepkiler gösterdiler.



Otobüsteki bazı yolcular, başka zamanlarda da o durakta benzer durumun yaşandığını fakat şoförlerin askere böyle davranmadığını, anlayış gösterip onları otobüse aldığını belirtti. Daha sonra askerler arasında İstanbulkartı olanlar, limitlerinin yettiği kadar diğer arkadaşlarının yerine kart basarak geçmelerini sağlasa da bazı askerler binemeyerek bir sonraki otobüsün gelmesini beklediler.

İBB: ŞOFÖRÜN DAVRANIŞI YANLIŞ



Yaşanan olay hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa yetkilileri, şoförün tutumunun yanlış olduğunu ve bu şekilde davranmaması gerektiğini ifade ederek, konuyla ilgili şikayet dosyasının oluşturulduğunu ve incelemelerin ardından gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.