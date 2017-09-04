Bolu'da orman yangını tekrar başladı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde dün başlayan ve bugün bir kısmı kontrol altına alınan yangın, rüzgarın sertleşmesiyle tekrar başladı. Yangının bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri tekrar yangın alanına yönlendirildi.

Bolu Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, ilçeye bağlı İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktığını söyledi.