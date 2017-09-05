Bolu Göynük'teki orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu'nun Göynük İlçesi İbrahimözü Köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde sarıçam ağaçlarıyla kaplı alanda etkili olan yangınla ilgili inceleme yaptı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, yangının dün itibariyle geniş bir alanı kapsamadığını belirterek, "Dün gece saatlerinde de tehlikeli olmaktan çıkarılmış gibiydi. Buradaki arazi, orman yapısı çok yanmaya müsait. Kozalaklar tutuştuğu zaman rüzgarla birlikte kontrol altında olan bölgelere sıçradı. Şu anda maalesef tahmin ettiğimiz kadarıyla 150 hektar kadar bir alan tahrip oldu. Bölgede yoğun çalışmalar devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri akşam olması nedeniyle çalışamıyor. Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz. Ama rüzgar durumundan başka alanlara sıçrayabilir. Bu nedenle soğutma çalışmaları devam edecek" dedi.



'GÜNLERCE SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRECEKTİR'



Vali Baruş, 40 itfaiye ve arazözün yanısıra 11 civarında iş makinesi ile yangına müdahale edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:



"Bu gece ümidimiz olumsuz bir gelişme olmaması. Günlerce soğutma çalışmaları sürecektir. Burada çevrede yerleşim yerleri de var. Şimdiye kadar herhangi bir eve ya da kümes hayvancılığı tesislerine yangın sıçramadan önlendi. Umarım vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu yangın olayını atlatırız. Bu geceki duruma göre yangının sıçrama ihtimali belirirse sabah itibariyle Orman Genel Müdürlüğü´ne bağlı uçaklardan yardım alacağız. Bütün amacımız burada yangının 150 hektar alanın dışına taşmaması."

Yoldan geçen bir vatandaşın attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirten Vali Baruş, "Maalesef gördüğünüz gibi ufak bir ihmalkarlık nelere mal oluyor. Kesinlikle arazide yanıcı bir madde bırakmamamız gerekiyor. Bir ihmalkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Buranın içerisinde bu kadar emek var. Yetiştirilen ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor" diye konuştu

Haberturk.com Whatsapp hattına gelen fotoğraflarda yangının boyutu gözler önüne seriliyor.