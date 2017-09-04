Akdeniz'de deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 17.33'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 18.2 kilometre altında meydana gelen deprem, Akdeniz bölgesindeki bazı illerden hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.