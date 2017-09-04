Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi'nde balık restoranı işleten Mustafa Coşkun'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.







Coşkun, yapılan aramalar sonucunda Mumcular Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda kullandığı aracının içinde bilekleri kesik ve hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İş adamının cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra arkadaşı olduğu öğrenilen merhum sanatçı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Işıl'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.

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