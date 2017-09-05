İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili süresince trafik polis ekiplerinin 1 milyon 73 bin 86 araç/sürücü denetlediğini, eksikliği görülen 170 bin 895'ine ceza uygulandığını açıkladı.