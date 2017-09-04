İHA'nın haberine göre olay, Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine G. isimli genç kadın bir süre önce eşinden boşandı. 47 yaşındaki İsmet K., ailesini alarak Emine G.'yi istemek için genç kadının evinin yolunu tuttu.



İsmet K.'nın ailesi, genç kadının annesi olan Narin Y.'den (78) kızlarını oğullarına istedi. Ancak kızın ailesinden olumsuz yanıt alınca cinnet getiren ve kız tarafıyla tartışmaya başlayan İsmet K., belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. İlk olarak Narin Y.'yi boynundan vuran İsmet K. ardından Emine G.'ye ateş açtı. Anne ve kızı silahla vuran İsmet K. daha sonra tabancasıyla kendisi vurarak intihar etti.



Çevredekilerin silah seslerini duyarak jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet K. ve Emine G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne Narin Y. ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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