Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa'nın doğu kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve batı bölgelerde 5 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

hava durumu

günlük hava durumu

meteoroloji