Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla 3-4 Eylül'de düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve teçhizatıyla etkisiz hale getirilen teröristin, Şırnak nüfusuna kayıtlı "Dijvar" kod adlı Mehmet Barkın (29) olduğu tespit edildi.
Örgüte 2011 yılında Beytüşşebap ilçesinden katıldığı belirlenen teröristin 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 vatandaşın hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları arasında bulunduğu öğrenildi.
Söz konusu teröristin, 21 Eylül 2015'te Dicle ilçesinde Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ve zırhlı kobra aracına, 26 Aralık 2015'te Ergani ilçesinde Kaymakamlık konutuna, 16 Ocak 2016'da Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına, 5 Şubat 2016'da Hani ilçesinin Vezirboğazı bölgesinde üs bölgesine roketatarlı, 18 Şubat 2016'da Dicle ilçesinin Taşağıl köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırıda bulunduğu, 21 Şubat 2016'da Diyarbakır-Bingöl karayolu Çalıbükü köyü mevkisinde yol kestiği, araç yağmaladığı, 1 Mayıs 2016'da Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçla düzenlenen, 1 askerin şehit edildiği, 36 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Öte yandan operasyon bölgesinde üzerinde el bombası olduğu halde başından ağır yaralı olarak yakalanan terörist Celal Yıldırım'ın, "Terör örgütüne üye olmak", "kasten adam öldürmek" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yapmak" suçlarından arandığı tespit edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinin güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması amacıyla önceki gün saat 20.00'den itibaren yürütülmeye başlanan operasyonun dün saat 10.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtilmiş, operasyonda biri ölü biri yaralı 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, biri yaralı 2 iş birlikçi yakalanmıştı.
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