Ankara'da bir evde üst üste iki korkutan patlama

Ankara'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan iki adet patlayıcı haline getirilmiş deodorantın infilak etmesi paniğe neden oldu. Patlama sesi ile birlikte korkup tansiyonu yükselen bir kadın bayılırken, evde hafif maddi zarar oluştu.
İHA'nın haberine göre olay dün saat 14.30 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktepe Mahallesi'ndeki bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açık pencereden iki adet patlayıcı haline getirilmiş deodorant şişesi atıldı. Ucuna bez parçası bağlandığı iddia edilen deodorant şişelerinin infilak etmesi nedeniyle evden iki patlama sesi duyuldu. Patlama sesini duymalarının ardından panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, patlama nedeniyle tansiyonu yükselen ve bayılan ev sahibi Zahide Açıl'ı hastaneye kaldırdı.
Olay yerine bomba imha uzmanları, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri intikal etti. Bomba imha uzmanları patlayan şişeleri incelerken, patlayıcıların atıldığı odadaki kapının ve yerdeki mermer taşlarının kırıldığı, çamaşır makinesinin zarar gördüğü belirtildi. Polis, patlayıcıları attığı iddia edilen kişi ya da kişileri tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını topladı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
"DUVAR YIKILACAK GİBİ OLDU"
Patlama esnasında evde olan Abdullah Açıl, "Ailece içerideydik. İlk önce normal bir patlama sesi geldi, ikinci de duvar yıkılacak gibi oldu. Korkudan çoluk çocuk hepimiz kendimizi dışarıya attık" diye konuştu.
Aile yakını olan Ayhan Akay ise Açıl ailesinin salonda otururken iki kere patlama sesi duyduklarını söylediğini anlattı. Ailenin normalde Urfa'da oturduğunu, 4 ay önce Ankara'ya yerleştiklerini belirten Akay, "Kapı parçalanmış, kapının parçaları da çamaşır makinesine çarpmış. Tül perdenin orada açıklık var. Şişeler oradan atılmış gibi. Polisin söylediğine göre atılan şişeler deodorant şişesi. Ona bez falan sarılmış gibi. Bayağı etkili bir patlama olmuş. Zahide Açıl'ı hastaneye götürdüler. Herhalde tansiyonu çıktı, bu nedenle de bayıldı" ifadelerini kullandı.
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