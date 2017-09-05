DHA'nın haberine göre, Muş'un Gündoğan Köyü sakinleri, köyde baz istasyonu olmaması nedeniyle bayramda cep telefonuyla yakınları ile görüşebilmek için yoğun çaba sarf etti. Erkekler caminin minaresine çıkarken, kadınlar köye yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepelere çıkmak zorunda kaldı. Köy halkı bu nedenle bayramın keyfini doyasıya yaşayamadıklarını söyledi.

Gündoğan Köyü Muhtarı Necmettin Gül, köylerinde cep telefonuyla konuşmanın neredeyse imkansız olduğunu, vatandaşların caminin minaresine ya ya da tepelere çıkarak şebekeye ulaşabildiğini belirtti.

Bu yüzden mağdur olduklarını ve bugüne kadar yaptıkları başvurulardan olumlu sonuç alamadıklarını anlatan Muhtar Gül, şunları söyledi:



"Köyümüzde cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Vatandaşlar yakınları veya askerdeki çocuklarıyla konuşup bayramlaşmak için minareye ya da köyün yaklaşık 500 metre uzağındaki yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyor. Bu nedenle zaman zaman özellikle kış aylarında sıkıntılar yaşıyoruz. Bir hastamız olduğu zaman hiçbir yere ulaşamıyoruz. Ya yüksek yerlere çıkıyoruz ya da kendi imkanlarımızı kullanarak hastayı hastaneye ulaştırıyoruz. Bazı hamileler yolda bile doğum yapıyor. Köyümüzde yaklaşık 250 cep telefonu bulunmaktadır ama hiç birinin işe yaradığı yok. İlgili firmalardan buraya baz istasyonu kurmalarını istiyoruz. Köylüler olarak kendilerine her konuda yardımcı olmaya hazırız ve istenildiği takdirde arsa tahsisi yaparız."

Köy halkından Serdar Yıldız ise, "İstanbul'a çalışmaya giden kardeşim ve akrabalarımla bayramlaşmak için bir günde 6-7 kez caminin minaresine çıkmak zorunda kalıyoruz. Minareye herkes sığmadığı için bazen saatlerce bekliyoruz" dedi.

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