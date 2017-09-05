Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ikinci üniversite kayıt işlemleri başladı. İkinci üniversite de eğitim görmek isteyen öğrenciler, başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversiteye kimler başvurabilir?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT NASIL YAPILIR? 2017-2018

AÖF, 2017-2018 öğretim yılı ikinci üniversite kayıt işlemleri başladı. Kayıt işlemleri 5-18 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF bürolarından kayıt işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecektir. 16 E ylül 201 7 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer ka yıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

İnternetten başvuru işlemi için aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından İkinci Üniversite linkini tıklayın. Açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet Başvuru işleminizi gerçekleştirin.

İnternet başvurusu sonunda dökümü alınacak belgeler

* İnternet Başvuru Belgesi - Öğrenci Bilgi Formu

* Başvuru ve Kayıt Bilgileri

* Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi