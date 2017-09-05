Tüberküloz çıkan kurbanın etleri imha edildi

Kırıkkale'de tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık büyükbaş hayvanın etleri imha edildi.

Kurban Bayramı'ndan 7 gün önce bir mandıradan aldığı hayvanı bayramın ilk günü Yuva Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kestiren Ramazan Gündüz, karaciğer ve akciğerde kitle olduğunu görünce şüphelenerek durumu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan incelemede tüberküloz hastalığı tespit edilen kurbanlık hayvanın etleri, kazılan çukura gömüldü. Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban satıcısıyla yaklaşık 20 yıldır alışveriş yaptıklarını söyledi.

Kurban etini imha ettiklerini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Bayramımız rezil oldu. Çoluk çocuk et yiyemedi. Bayram sabahı kurbanımızı evimizin önünde kasaba kestirdikten sonra kurbanın karaciğer ve akciğerinde kitlelerin olduğunu gördüm. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerini aradım. Veteriner hekimler geldi inceleme yaptı. Hayvana tüberküloz teşhisi kondu. Etinin kesinlikle yenmemesi gerektiğini söylediler. Ekipler hayvanı derince bir çukur kazıp gömdü. Biz de tekrar satıcıya gittik. Paramı veya bana tekrar kurbanlık vermesini istedim ancak bunu kabul etmedi. Satıcıdan şikayetçi olacağım."

İl Müftülüğü yetkilileri, kurban ibadetinin dinen gerçekleştiğini kaydetti.

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TÜBERKÜLOZ