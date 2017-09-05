Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı Sadık Akıncılar hayatını kaybetti

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki evinde geçtiğimiz pazar günü solunum yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan evli ve 2 çocuk babası Sadık Akıncılar, kaldırıldığı Manisa 8 Eylül Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; Pazar günü saat 20.45 civarında yaşamını kaybeden Akıncılar, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının davalarına bakmıştı. Akıncılar aynı zamanda idam edilen Erdal Eren'in de avukatlığını üstlenmişti. 37 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan eşi Şule Akıncılar, eşinin avukatlık mesleğini hayatı boyunca layıkıyla yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Eşimin ilk davası Deniz Gezmiş davasıdır. Onların yargılanacağını duyar duymaz gönüllü olarak avukatlıklarını üstlenmek için Ankara'ya gitti. Davanın tüm aşamalarında onların yanında oldu. Ne yazık ki idamı sırasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yanında değildi. Çünkü kendisi o sırada Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı ve arkadaşlarını hapishaneden kaçırdığı için tutukluydu. İki yıllık bir tutukluluk hayatı yaşadı. Bu tutukluluğun bir kısmı Ziverbey Köşkü'nde, bir kısmı da Selimiye'de bir hücrede geçti. Hayatı boyunca hiçbir arkadaşını satmadı. Yakın arkadaşı Ulaş Bardakçı'yı çok seviyordu. O yüzden ilk oğlunun adını Ulaş koydu. 78 döneminde hepimizin bildiği birçok davada gönüllü olarak yer aldı. Bunların arasında beyinlerimize en çok kazınmış olan, bizim en çok içimizi acıtan Erdal Eren davasıydı. Erdal Eren'in temyiz aşamasında avukatıydı. Asılmaması için son dakikaya kadar deliler gibi çırpındı. Çok onurlu bir insandı. Orhan Apaydın döneminde İstanbul Barosu'nun en genç üyesi olarak yönetim kurulunda 3 yıl görev aldı. Kar amacı gütmeden, insani bir görev yaptığı bilinciyle mesleğini sürdürdü. Çocuklarına çok iyi bir isim bıraktı."
Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden ve 73 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sadık Akıncılar'ın cenazesi bugün Dikili Merkez Camii'nden ikindi namazına müteakip Dikili Kabristanlığı'na defnedilecek.
- sadık akıncılar
- Deniz Gezmiş
- ulaş bardakçı
- Mahir Çayan
- erdal eren
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 7 dakika önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun00