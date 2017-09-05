Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Emircan Daşdemir ağır yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Muğla-Fethiye Karayolu Toparlar Mahallesi Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Fethiye'den Muğla yönüne giden Serkan Karakuş yönetimindeki otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Emircan Daşdemir idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada, kasksız ve ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü Daşdemir ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Daşdemir'i ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Daşdemir ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Daşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Köyceğiz Jandarma Karakolu'na götürüldü.





