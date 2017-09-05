AK Parti'nin 2015 yılındaki 5. Olağan Genel Kurulunda tek liste ile il başkanı seçilen Tütüncü, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Tütüncü'nün çarşamba günü Giresun'da toprağa verileceği belirtildi.

AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, "İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü Hakka yürümüştür. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Partililerimize bu üzücü haberi vermekten büyük üzüntü duyuyoruz. İl Başkanımıza kesin olmamakla birlikte çarşamba günü Giresun merkezde son görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

HASAN ALİ TÜTÜNCÜ KİMDİR?

1 Ocak 1971 Giresun merkez doğumlu olan Tütüncü, Giresun Üniversitesi Makine bölümü mezunu. Tütüncü, 2001 yılında üye olduğu AK Parti'de 2006-2012 yıllarında çeşitli dönemlerde İl Başkan Yardımcılığı, Tanıtım Medya Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2012-2014 yıllarında Merkez İlçe Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı yaptı. 2007-2009 yıllarında Belediye Meclis üyeliği ve 30 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde yeniden Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 14 Şubat 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde ise tek liste ile Giresun İl Başkanı seçildi. Giresun Spor Kulübü 2. Başkanlığı ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı yapan Tütüncü, kurumsal firmanın işletmecisi olarak ticaretle uğraşıyordu. Tütüncü, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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