Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül´ün kentte fotoğrafının bulunduğu billboard camının, oluşan basınç nedeniyle patladığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül için, üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı `Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren´ yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan billboardlara astı. Geçen 31 Ağustos´ta Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Bülbül´ün fotoğrafının yer aldığı billboardın camının kırılması üzerine polis araştırma başlattı.
ÇEVREDE KAMERALAR İNCELENDİ
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinin de şikâyette bulunması ve billboard camının şüpheli kişi ya da kişilerce kırılmış olabileceği ihtimali üzerine polis, çevredeki işyeri ve mobese kamera görüntülerini inceledi, bir çok kişinin ifadesine başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemelerde billboard camında daha önce çatlak olduğunu ve oluşan hava basıncı nedeniyle camın patlayarak kırıldığını tespit etti. Kırılan camın özel cam olduğunu ve kısa sürede değişileceğini belirten belediye yetkilileri de Eren Bülbül´ün fotoğrafının söz konusu billboardlarda bir süre daha kalacağını duyurdu.
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Misafir 27 dakika önceEren Bülbül onurumuzdur.00