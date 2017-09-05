Türkiye'nin en büyük pikniğinde bir araya geldiler

Dursunbey Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Dursunbey ve Dursunbey dışında yaşayan binlerce kişi bir araya geldi. Festival havasında geçen piknikte 20 metrelik mangal yakılırken, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.
İHA'nın haberine göre, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın sosyal projeler içindeki seçim vaatleri arasında yer alan Büyük Dursunbeyliler pikniği geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Saz mesire alanında gerçekleşen piknik etkinliğine Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yer alan Dursunbey dernekleri de destek verdi. Binlerce kişinin katıldığı piknik programında vatandaşlara belediye tarafından gölgelik ve hasır dağıtımı yapıldı. Piknik için hazırlanan 20 metrelik mangal aşçılar tarafından yakılırken, mangalda yaklaşık 1 ton köfte pişirildi. Pilav, gözleme ve içeceklerin dağıtıldığı şenliğe YSK Başkanı Sadi Güven, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Dursunbey Kaymakam vekili Murat Atıcı, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Akif Kandemir, Dursunbey ve Balıkesirli derneklerin başkanları katıldı.
Piknikte Dursunbey'in yöresel halk oyunları ve yöresel sanatçıları da sahne alırken, vatandaşlarda çalan parçalar eşliğinde doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca ücretsiz lunapark, şişme oyun alanları, develer, midilli atları hizmet verdi. Gün boyu devam eden piknikte illüzyonist Abduri, mehter takımı, Barana ekibi, Poyrat Halk Dansları, İzmir Karşıyaka efe grubu gösterilerini gerçekleştirdi. Piknik programının son bölümünde ise yoğurt yeme yarışı, çuval yarışı, halat çekme yarışı gibi birçok yarışma düzenlendi.
Etkinlik hakkında konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Türkiye'nin en büyük piknik etkinliklerinden birisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Bahçavan, "Uzun zamandır hazırlığını yaptığımız Büyük Dursunbeyliler Buluşmasını 3 Eylül Kurtuluş Bayramımız ve Kurban Bayramımızın denk gelmesi sebebi ile böyle güzel bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Bizlere destek veren tüm Dursunbey derneklerinin başkanları ve temsilcileri burada. Değerli hemşehrilerimizi burada memleketlerinde ağırlamak bizlere onur veriyor. İnşallah bu yıl eksiklerimizi görüp bu etkinliği ilerleyen yıllarda da geleneksel olarak yapmak istiyoruz. Etkinliğe katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
Vatandaşlarda bu etkinliği düzenleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bu etkinliğin devam etmesini istediler. Etkinlikler kapsamında akşam ise ünlü sanatçı Buray, Beyza Durmaz ve Sevtuğ konseri düzenlendi.
Adeta izdihamın yaşandığı konserde binler coşku dolu anlar yaşadı.
- Dursunbey
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