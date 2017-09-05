Bolu'da, motosikletle evinin önüne gelen 2 kıza av tüfeğiyle sokak ortasında ateş eden alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Gölyüzü Mahallesi Çayırpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. isimli şahıs evinde alkol aldığı sırada, daha önceden tanıdığı B.S. ve A.Y. isimli kızlar motosikletleriyle birlikte Ramazan B.'nin evinin önüne geldi. Kızlardan B.S. evin önünde "Ramazan abi" diyerek bağırdıktan sonra alkollü olan şahıs evinde bulunan av tüfeğini alarak dışarı çıktı. Genç kızlar Ramazan B.'nin elinde tüfek olduğunu görünce motosikleti bırakıp hızla koşmaya başladı. Ramazan B. ise elindeki tüfekle kızların arkasından 3 el ateş etti.



POLİS GÜÇLÜKLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Silah sesinin duyulmasıyla sokaktaki vatandaşlar büyük panikle evlerine kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ramazan B.'yi gözaltına almak istedi. Yaklaşık yarım saat boyunca polislere direnen alkollü şahıs güçlükle polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ramazan B.'nin kullandığı tüfeğe ise el konuldu.

Olaydan bir süre sonra B.S. ve A.Y. isimli kızlar Çayırpınar Sokak'a tekrar geldi. Polis ekiplerinin yanına giderek olayı anlatan ve şikayetçi olduklarını söyleyen kızlar ile Ramazan B.'nin eşi ve kızı arasında bir anda gerginlik yaşandı. Taraflar birbirleriyle kavga etmek için hamle yaptıkları sırada polis ekipleri araya girerek şahısları ayırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.