Antalya'da travestinin evinde şüpheli ölüm

Antalya'da para karşılığı bir travestiyle birlikte olduğu iddia edilen genç, travestinin evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, saat 10:30 sırasında 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.İddiaya göre kent merkezindeki bir su dağıtım firmasında işçi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Ayhan A., sabaha karşı olayın gerçekleştiği yakın bir noktada 'Yıldız' rumuzlu travesti ile birlikte olmak için anlaştı. Eve gelen Ayhan ve travesti iddiaya göre birlikte alkol ve uyuşturucu hap aldı. Ayhan A. ve travesti birlikte olduktan sonra uyudu. Saat 10:00 gibi uyanan evdeki bir diğer travesti, genç adamın uyandırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. A'yla birlikte olan 'Yıldız' rumuzlu travesti hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. Eve başına şal takan travestinin de girdiği görüldü.

POLİSİN ZOR ANLARI

Polis acı olayı baba Ahmet A'ya haber verirken zor anlar yaşadı. Polis, " Antalya merkeze gelebilir misiniz? Hastaneye gelin bir görüşelim. Birazcık durumu kötü gelmeniz gerekiyor, biraz rahatsız. Kendisi şuan konuşacak durumda değil. Ortağı ile görüşeyim. Eşi de bizi bir arasın."dedi.

'Yıldız' rumuzlu travesti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ayhan A'nın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı.⁠⁠⁠⁠