DHA'nın haberine göre; İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltındaki bir şüphelinin ifadesi sonrası gözaltına alınan Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zabit zengin

Maçka İlçe Jandarma Komutanı

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