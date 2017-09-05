Beşiktaş Arnavutköy'de 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor. 52 gündür sahilde kurulan çadırda bekleyen acılı aile çocuklarından haber bekliyor. Acılı aileyi akrabaları da bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Furkan Yıldırım'ın babası Memduh Yıldırım "Bugün Furkan'ın kaybolmasının üzerinden 52 gün geçti. Hiçbir bulgu ve gelişme yok. Ailece çadırda bekliyoruz. Buradan ayrılmıyoruz. Sahil Güvenlikten yetkililer Furkan'ın aranma çalışmalarının devam ettiğini söylüyorlar. Biz de burada bekliyoruz ama aranıp aranmadığını da bilmiyoruz. Kurban Bayramını da burada geçirdik. Akrabalarımız geliyor. Onlar da burada bekliyor. Yetkililerden çocuğumuzu ölü veya diri getirmelerini istiyoruz. sayın Cumhurbaşkanımızdan ve başbakanımızdan bir aile olarak talepte bulunuyoruz.Çocuğumuzu bulsunlar ve bize getirsinler. Çocuğumuz bulunana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

"BİZİM BAYRAMIMIZ FURKAN'IN BULUNDUĞU GÜN OLACAK"



Anne Kezban Yıldırım "Bayram geldi ama bizim için bayram olmadı.Bizim bayramımız çocuğumuzun bulunduğu gün olacak. Biz hiç eve gitmiyoruz. Burada bekliyoruz. Eşim işini gücü bıraktı.Çocuğumuz bulunana kadar buradayız. Okullar açılacak. Furkan'ın doğum günü yaklaşıyor. Uyuyamıyorum. Sabaha kadar oturuyoruz. Gecemiz gündüzümüz yok. Yetkililerden çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.