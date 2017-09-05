Şanlıurfa'da, 7 çocuk annesi, hamile, 33 yaşındaki Suriyeli Nahiye A.'yı öldürdüğü öne sürülen üvey oğlu İ.A.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Yardımcı Mahallesi'nde oturan İ.A.A., babası Ahmet A.'nın resmi nikahlı ikinci eşi Suriyeli Nahiye A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Evde çıkan tartışmada İ.A.A., üvey annesi Suriyeli kadını sopayla dövdü. Suriyeli Nahide A. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbe sonucu düşüp başını karyolaya çarpınca öldü. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.A.A., İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İ.A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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