Hatay'da 1 terörist yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmek isteyen bir PKK'lı terörist, devriye gezen ekipler tarafından fark edildi. DHA'nın haberine göre; Sınır bölgesinde gözaltına alınan PKK'lı terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Teröristin sorgusunun sürdüğü bildirildi.