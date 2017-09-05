Sonbaharın gelmesiyle birlikte göç eden leylek sürüleri dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda bazı önlemler alındı.



Sıcak iklimlere göç eden leyleklerin havalimanındaki uçuş güvenliğinde olumsuzluğa neden olmaması için harekete geçildi.



Kuledeki görevliler, uçakların inişi ve kalkış sırasında leylek sürülerine karşı dikkatli olmaları konusunda pilotlara telsizle çeşitli uyarılarda bulunuyor. Pilotlar da gördükleri leylek sürülerini hava trafik kontrolörlerine rapor ediyor.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ekip de pist ve çevresindeki önlem için bekletiliyor.

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