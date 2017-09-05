Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi'nde Kızılay'ın verdiği bir çadırda yaşam mücadelesi veren 57 yaşındaki Yusuf Terzi'nin tek isteği başını sokacak bir ev...



HABERTURK.COM'a konuşan Yusuf Terzi, eşini yıllar önce kanserden kaybetti. 17 Ağustos 1999 depreminde evini kaybeden Terzi, Kızılay'ın verdiği çadırda yaşıyor. 18 yıldır su, elektrik, tuvalet olmadan yaşamaya çalışan Terzi'nin yetkililerden tek bir isteği var, o da çatısı, elektriği, suyu, tuvaleti olan bir ev...





"Her yere başvurdum ama bir sonuç alamadım. Beni yaşlılar yurduna yerleştirmek istiyorlar ama ben orada yaşamak istemiyorum. 'Yemek getirelim' diyorlar onu da istemiyorum bir şekilde karnımı doyururum. 60 metrekare de olsa çatısı olan bir evim olsun, elektriğim olsun, suyum olsun o bana yeter. Çadırda yaşamak çok zor, yağmur yağdığında duramıyorsun, her yerinden su alıyor" diyen Yusuf Terzi, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.





3 çocuğunun da kendisini aramadığını belirten Terzi, sözlerine şöyle devam etti:



Bayram geldi geçti, 3 çocuğum da beni aramadı. Eskiden kurban eti kesilince hayrına dağıtılırdı, şimdi o da yok. Resmi makamlara gidiyorum, sonuç alamıyorum. Benim derdim yemek ya da para değil. Yıllarca çalıştım ama emekli olamadım. Ben sadece anneme ait olan yere küçük de olsa bir ev yaptırabilmek istiyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Elektrik olmadan, su olmadan yaşanmıyor. Toparlanmaya çalışıyorum ama bu şartlarda çok zor...

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