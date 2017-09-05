Adana'da lise öğrencisi bir çocuk, bomba paniğine neden olan unuttuğu çantayı almak için geldiği durakta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni paylaşmayın" diyerek gözyaşı döktü.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, durakta çanta gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durağın etrafını güvenlik şeridiyle çevirip bomba imha uzmanlarına haber verdi. Bu arada 15 yaşındaki M.Ö. isimli lise öğrencisi gelip polise, "Çanta benim içinde çamaşırlarım var, teyzeme gelmiştik, kardeşlerimi parkta oynattım giderken de durakta unutmuşum, sonra haberim oldu otobüsten inip koşarak buraya geldim" dedi. Polis bir süre çocuğun doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalıştı.

"AĞABEY NE OLUR BUNLARI PAYLAŞMAYIN"

Bu arada, çocuk kendisini basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince, "Beni paylaşmayın, arkadaşlarım var onlar görür, beni paylaşmayın" diyerek ağlamaya başladı. Polisin sorularına cevap veren M.Ö., "Ağabey bunlar beni paylaşmasın, ne olur söyleyin beni paylaşmasın" diye gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra polis çocuğu çantanın yanına götürdü. M.Ö., çantasını açıp içindeki eşyaları gösterdi, ancak kendisini basın mensupları görüntülemeye devam edince "Ağabey ne olur bunları paylaşmayın" diye hem ağlayıp hem olayı anlattı.

M.Ö. daha sonra çantayı alıp olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri de güvenlik şeridini kaldırıp durağı açtı.