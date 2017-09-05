Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

Muş'ta tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre,Bulanık'tan aldığı tarım işçilerini Zonguldak'a götürmekte olan Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlanan araçta, sürücü Mithat Uzundal olay yerinde hayatını kaybederken, tarım işçileri Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.