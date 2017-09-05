İzmir'in Konak ilçesinde tek başına yaşadığı evde öldürülen 80 yaşındaki kadının cinayet zanlısı, emniyetteki ifadesinin ardından suçunu itiraf ederek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü, evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Sümer Uyan'ı öldürdüğü gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 29 yaşındaki Halil S. emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Polis ekipleri tarafından çapraz sorguya alınan Halil S.'nin ifadesinde, cinayeti borçlarını kapatmak için işlediğini itiraf ettiği ve yaşlı kadının kafasına mermerle vurup boğduktan sonra da altınları ve paraları alarak evden çıktığı öğrenildi. Halil S.'nin ifadesi doğrultusunda polis, altınları ve paraları buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S. tutuklandı.