112 telsizinden evlenme teklifi

Kent merkezinde 112 Acil Hizmetler Şubesi'ne bağlı merkez 3 nolu istasyonunda kız arkadaşı Helin Kılıç ile birlikte görev yapan Özgür Sönmez, farklı bir evlilik teklifinde bulundu.
Göreve gitmek için anonsları takip eden Kılıç, Sönmez'in "Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" anonsunu duyunca şaşkınlık yaşadı. Kılıç, mutluluk gözyaşı dökerek teklife "Evet" dedi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan, Helin Kılıç, dört buçuk yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını belirtti.
Erkek arkadaşı Özgür Sönmez ile 2 yıldır aynı istasyonda görev yaptıklarını ifade eden Kılıç, "Sürpriz evlenme teklifi istiyordum. O da üstlerimizin bilgisinde çok güzel bir evlenme teklifi hazırlamış. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Zaten hemen 'evet' dedim. Seneye evlenmeyi düşünüyoruz. 112 telsizinden ilk defa çok güzel bir haber aldım. Trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları, kalp krizleri anonsları alan biz, hep stresli işlerde çalışan biz, bu sefer çok mutlu, çok farklı bir haber aldık. Normalde hep yaşamla ölüm çizgisinde gelip gidiyoruz." diye konuştu.
Ambulans şoförü Özgür Sönmez ise evlenme teklifinde bulunmak için bir aydır hazırlık yaptığını anlattı.
Alışılmışın dışında evlilik teklifi yapmak istediğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:
"Kız arkadaşım bana, 'Beni yemeğe götürme, benim heyecanlanacağım bir evlenme teklifi yap' diyordu. Komutadaki doktorlarımız, üst kademedeki müdürümüz, müdür yardımcımızın haberi doğrultusunda komutadan evlenme teklifi yaptım. İnşallah mutluluğumuz devam eder."
Çalışma arkadaşları da genç çiftin mutluluğunu paylaştı.
- 112
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.