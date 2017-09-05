112 telsizinden evlenme teklifi

Kent merkezinde 112 Acil Hizmetler Şubesi'ne bağlı merkez 3 nolu istasyonunda kız arkadaşı Helin Kılıç ile birlikte görev yapan Özgür Sönmez, farklı bir evlilik teklifinde bulundu.

Göreve gitmek için anonsları takip eden Kılıç, Sönmez'in "Ömrümün geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin?" anonsunu duyunca şaşkınlık yaşadı. Kılıç, mutluluk gözyaşı dökerek teklife "Evet" dedi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan, Helin Kılıç, dört buçuk yıldır acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını belirtti.

Erkek arkadaşı Özgür Sönmez ile 2 yıldır aynı istasyonda görev yaptıklarını ifade eden Kılıç, "Sürpriz evlenme teklifi istiyordum. O da üstlerimizin bilgisinde çok güzel bir evlenme teklifi hazırlamış. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Zaten hemen 'evet' dedim. Seneye evlenmeyi düşünüyoruz. 112 telsizinden ilk defa çok güzel bir haber aldım. Trafik kazaları, ölümlü trafik kazaları, kalp krizleri anonsları alan biz, hep stresli işlerde çalışan biz, bu sefer çok mutlu, çok farklı bir haber aldık. Normalde hep yaşamla ölüm çizgisinde gelip gidiyoruz." diye konuştu.

Ambulans şoförü Özgür Sönmez ise evlenme teklifinde bulunmak için bir aydır hazırlık yaptığını anlattı.

Alışılmışın dışında evlilik teklifi yapmak istediğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Kız arkadaşım bana, 'Beni yemeğe götürme, benim heyecanlanacağım bir evlenme teklifi yap' diyordu. Komutadaki doktorlarımız, üst kademedeki müdürümüz, müdür yardımcımızın haberi doğrultusunda komutadan evlenme teklifi yaptım. İnşallah mutluluğumuz devam eder."

Çalışma arkadaşları da genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

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