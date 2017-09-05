Zeytinburnu sahilinde su dolu bidona bağlanmış halde ceset bulundu.



Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu sahilinde kayalıklara vurmuş bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine, olay yerine Deniz Polisi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerince su dolu bidona bağlanmış halde bulunan ceset, tekneye alınarak kıyıya çıkarıldı.





Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, 55 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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