Şırnak ve Siirt'te eş zamanlı terör operasyonu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM birimlerince 05 Eylül 2017 tarihinde Şırnak ve Siirt il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin, Şırnak bölgesinde Irak ve Suriye ülkeleri ile bağlantılı olarak PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü ile işbirliği içerisinde sigara kaçakçılığını organize ettikleri, bu sayede PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne finansal destek sağladıkları değerlendirilmektedir. İcra edilen operasyon neticesinde çok sayıda dijital veri, banka dekontu, posta çekleri ve hesap defterlerine el konulmuştur" denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER