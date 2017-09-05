Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), yüz binlerce öğretmenin büyük merakla beklediği ikinci il içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Peki 2. il içi ve il dışı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

2. İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU

İsteğe bağlı olarak görev yaptıkları yeri değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını elektronik ortamda MEBBİS veya MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvurular http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Elektronik başvuru haricinde bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

2. İL DIŞI VE İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru aşamasında yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvurularını yaparken en fazla 40 eğitim kurumunu tercih listesine yazabilecekler. Öğretmenlerin hizmet puanları ise 12 Eylül 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Yaptığı başvuruyu iptal ettirmek isteyen öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu üzerinden veya kadrolarının bulunduğu il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe vererek yer değiştirme başvurusunu iptal ettirebilecekler.

* Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

* Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.

* Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine daha önce atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

* Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Yer değiştirme başvuruları 08 Eylül 2017 tarihinde alınmaya başlanacak ve 12 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, atamalar için bekleyişe geçecek. Başvuru sonuçları ve atamalar 14 Eylül 2017 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

il dışı yer değiştirme başvurusu

il içi yer değiştirme başvurusu

2. il dışı yer değiştirme başvurusu

2. il içi yer değiştirme başvurusu

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