Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün ve yarın uygulanacak olan planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
5 Eylül 2017 elektrik kesintisi programı;
KANARYA Mh., GECEKUŞU Sk., KARTAL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., EMRULLAH EFENDİ Cd., HALKALI Cd., MEHMET AKİF Sk., ERAVUTMUŞ Sk., YELDEĞİRMENİ Cd., SÜREYYA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., EMRULLAH EFENDİ Cd., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
6 Eylül 2017 elektrik kesintisi programı;
MERKEZ Mh., BAĞLAR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KANARYA Mh., GECEKUŞU Sk., SARI ASMA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., HAYIRLI Cd., 2. ÇEŞME Sk., 1.KARAKOL Sk., AĞRI Sk., 6.YILDIRIM Sk., CEVİZLİ Sk., KÜÇÜK Sk., AYGÜN Sk., MEKTEP Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., UĞUR MUMCU Bul., ADNAN KAHVECİ Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEVFİKBEY Mh., DÜNDARLAR Sk., MEKTEP Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
DİKİLİTAŞ Mh., DİKİLİTAŞ Sk., HORA Sk., YENİDOĞAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TARABYA Mh., BOSTAN Sk., KALAYCI NURİ Sk., KAYDIRAK Sk., KÖPRÜ. Sk., ŞALCIKIR Cd., TARABYA BAYIRI Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
TEŞVİKİYE Mh., FERAH Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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