Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 6. katındaki balkondan aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; bir apartmanın altıncı katında bulunan 21 yaşındaki Şeyma Nur Günay, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.