ÖSYM tarafından yüz binlerce öğrencinin katılımıyla 23 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sonuçların açıklanmasına artık saatler kaldı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuç açıklama tarihi...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmak için katılım sağladığı DGS, 23 Temmuz'da gerçekleştirilmiş ve öğrenciler sınavın ardından sonuçlar için bekleyişe geçmişti.

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacaktı, ancak 29 Ağustos gününün Kurban Bayramı tatili kapsamında idari izin olarak belirlenmesi, sınavın açıklanma tarihini değiştirmişti.

Buna göre, DGS sonuçları 6 Eylül 2017 tarihinde (yarın) açıklanacak ve sınava katılım sağlayan öğrenciler DGS sonuçlarına internet üzerinden erişebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sayfası üzerinden elektronik ortamda görüntülenebilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin, ÖSYM'nin www.sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girmeleri yeterli olacak.

DGS sonuçları, öğrencilere yalnızca elektronik ortamdan duyurulacak ve öğrencilerin adreslerine hiçbir şekilde posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS TERCİHLERİNİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz.

Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme 16 alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS sonuçları

DGS sonuçları saat kaçta?

2017 DGS sonuçları

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